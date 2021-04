Nuno Espírito Santo depois da goleada sofrida em casa: «Tanta coisa correu mal...»

Nuno Espírito Santo estava desolado no final do jogo com o Burnley. O Wolverhampton foi goleado em casa (4-0), depois de uma exibição para esquecer.





"Tanta coisa correu mal", disse o treinador português, citado pela BBC. "Tanta, tanta coisa...""Não há muitas explicações para um desempenho tão mau como este. Permitimos que o Burnley entrasse no jogo, não fomos práticos, perdemos segundas bolas e estávamos sempre sob pressão", prosseguiu Nuno Espírito Santo.Há muito para corrigir, segundo admitiu o técnico. "Perdemos a concentração e as coisas foram piorando. Estivemos muito mal e não conseguimos fazer aquilo que pretendíamos no nosso jogo ofensivo nem por uma vez."