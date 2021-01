Nuno Espírito Santo doa 282 mil euros para ajudar no combate à pobreza

Nuno Espírito Santo é uma figura quase consensual em Wolverhampton e, esta quinta-feira, tomou mais uma atitude que foi louvada por toda a comunidade. O técnico associou-se a um programa de combate à pobreza, denominado Feed Our Pack, e doou 282 mil euros a título pessoal.





Esta iniciativa, da autoria da Fundação Wolves, em parceria com várias instituições locais, vai, assim, arrancar com 565 mil euros. Metade deste valor é proveniente de um "fundo da Premier League (Premier League PFA Community Fund), cabendo a restante à generosidade do treinador português", tal como se pode ler no site do Wolverhampton."Os adeptos do Wolves e o povo de Wolverhampton têm sido fantásticos para mim desde que aqui cheguei, há quase quatro anos, e eu queria dar algo em troca de forma a ajudar as pessoas que estão a sofrer com a pandemia. Quando vives numa cidade, vês e ouves como as pessoas foram afetadas, mas é também uma grande cidade onde as pessoas se ajudam e apoiam umas às outras. Este é um projeto realmente importante da Wolves Foundation. Juntos somos mais fortes, e espero que os nossos adeptos queiram aliar-se a nós para garantirmos que cuidamos das pessoas da nossa comunidade que mais precisam durante estes tempos realmente difíceis", referiu o técnico, em declarações ao site do Wolves.Will Clowes, presidente da Fundação Wolves, agradeceu o gesto de Nuno Espírito Santo. "Estamos extremamente gratos pelo subsídio inicial do fundo PLPFA (Premier League PFA Community Fund) e pela generosidade de Nuno Espírito Santo ao igualar esse valor. Além disso, também estamos à procura de adeptos e pessoas da cidade que queiram apoiar o Feed Our Pack durante as próximas semanas e meses", disse.Já Jeff Shi, presidente executivo do Wolverhampton, revelou um enorme orgulho no gesto do técnico. "Estou impressionado e muito orgulhoso da Fundação Wolves pelo seu compromisso e dedicação em ajudar a comunidade durante a pandemia e com o lançamento do Feed Our Pack", apontou.