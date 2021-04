Nuno Espírito Santo e o golo anulado: «Disse aos jogadores para esquecerem o VAR»

O Wolverhampton regressou esta sexta-feira (quase dois meses depois) às vitórias na Premier League, ao bater (0-1) o Fulham, com um golo de Adama Traoré (e que remate) após grande passe de desmarcação do 'menino' Fábio Silva.





No final da partida, esperava-se um Nuno Espírito Santo mais descontraído pela conquista dos três pontos, mas o técnico português não desarmou a mira apontada à equipa de arbitragem do encontro. Jonathan Moss, juiz do encontro, anulou o golo de Willian José à passagem do último minuto da primeira parte (45+1') após análise com recurso ao VAR, apontando fora-de-jogo a Daniel Podence no início da jogada."O Fulham causou-nos numerosos problemas e o jogo partiu-se no último minuto de jogo. É difícil para o Adama [Traoré] encontrar espaços porque os adversários travam-no com muitas faltas. Ao intervalo estava perturbado por causa do golo anulado, os jogadores perderam o foco. Disse-lhes para esquecerem o VAR, que depois nós analisávamos. A nossa prioridade era defender e depois partir para o ataque", começou por dizer o técnico português, em declarações citadas pela 'BBC'.

"A vitória foi muito importante. É isto que nós queremos para o que falta da temporada, ainda há muitos jogos por disputar e muitas coisas para melhorar", terminou.