Nuno Espírito Santo eleito treinador do mês de outubro da Premier League

Nuno Espírito Santo foi eleito, esta sexta-feira, o treinador do mês de outubro da Premier League, superando o compatriota José Mourinho, treinador do Tottenham, após conquistar 10 pontos em 12 possíveis na prova (vitórias sobre Fulham, Leeds United e Crystal Palace e um empate diante do Newcastle).

Em declarações ao sítio oficial do clube, o treinador dos Wolves mostrou-se bastante satisfeito pela distinção, dedicando-o ao restante do staff técnico. "Muito obrigado pelo prémio mas, tal como todos os outros, também é de todos os que trabalham comigo. Os que trabalham na retaguarda são muito importantes, por isso merecem o devido reconhecimento", começou por referir o técnico português, antes de falar sobre os quatro duelos do mês anterior.

"Os jogos de outubro foram todos muito dificéis, mas o que conseguimos, sobretudo, foi recuperar das exibições que tínhamos tido no último mês. Não foi um mês tão perfeito, mas foi um mês muito bom. Os três jogos sem sofrer foram muito bons, e tudo começa muito por aí. A defesa esteve bem, mas também toda a equipa esteve muito focada na nossa organização e forma de jogar, o que nos permitiu produzir coisas muito positivas em termos ofensivos; marcar golos e criar muitas chances", acrescentou o técnico.

Danos provocados pela pandemia precisavam de ser reparados

"Precisávamos de mais tempo juntos. Depois da pré-temporada e da rápida reviravolta que tivemos devido à pandemia, conseguimos ter algum tempo juntos durante este mês e trabalhar duro com os jogadores nas sessões de treino. Tornámo-nos mais sólidos, organizados e esperemos que as coisas continuem a melhorar", concluiu.