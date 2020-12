Nuno Espírito Santo em apuros: palavras sobre árbitro na mira da Federação

A Federação inglesa pediu a Nuno Espírito Santo para explicar as suas declarações de segunda-feira após o duelo com o Burnley, onde deixou duras críticas ao árbitro Lee Mason. De acordo com a imprensa inglesa, a FA tenciona entender as observações do técnico do Wolverhampton, que na sua análise referiu que o árbitro não tem qualidade para apitar numa partida da Premier League.





Este pedido não implicará necessariamente um castigo para o treinador português do Wolverhampton, sendo ainda assim esperado que a FA faça uma análise daquilo que Nuno disse à Sky Sports.