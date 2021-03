Nuno Espírito Santo histórico quer ferir imparável City

Depois de ter batido o recorde de longevidade no banco do Wolverhampton com 102 jogos, Nuno Espírito Santo está pronto para enfrentar hoje o Man. City. “Vai ser duro, mas vamos lá jogar”, salientou. A equipa Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva está imparável, somando 20 vitórias consecutivas, e Espírito Santo sabe porquê. “Trabalho, qualidade, dedicação e, acima de tudo, talento. Só jogadores fantásticos”, elogiou. Nuno também explicou o óleo de bebé utilizado por Adama Traoré: “Não foi ideia minha! Mas foi bem pensado pelo nosso departamento médico. Depois da sua lesão no ombro, encontraram uma boa solução para ele não ser puxado pelos braços.”

Já Pep Guardiola, técnico dos citizens, recordou as dificuldades que tem sentido frente aos Wolves. “A história mostra que tem sido difícil e assim será. Temos de ser intensos, mas também calmos, pois sabemos que eles têm paciência para nos castigar.” O espanhol abordou o facto de Eric García andar fora das convocatórias. “Acho que vai jogar no Barcelona.”