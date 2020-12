Nuno Espírito Santo irritado com o árbitro: «Não quero voltar a vê-lo»

Sem papas na língua. Foi assim que surgiu esta segunda-feira Nuno Espírito Santo na zona de entrevistas rápidas da Sky Sports após a derrota do Wolverhampton em casa do Burnley. Não porque tenha visado os seus jogadores pelo desaire sofrido, mas sim por aquilo que disse sobre o árbitro Lee Mason.





"Não gosto de o dizer, mas tenho de o dizer, porque caso contrário não me sentiria bem. O árbitro não tem qualidade para arbitrar um jogo da Premier League. É um problema que já conhecemos, pois já tivemos o Lee Mason antes. Não tem a ver com os erros cruciais ou com as suas decisões, tem a ver com a forma como gere o jogo. Os jogadores ficam nervosos, demasiado falatório e depois apita consoante as reclamações de alguns jogadores. Estamos a falar do melhor campeonato e ele não tem claramente qualidade para arbitrar o jogo. Estou muito desapontado em dizer isto, mas não me sentiria bem em não o fizer", começou por dizer.Nuno vai mais longe. "Não o quero voltar a ver, foi isso que eu lhe disse. Espero que não volte a arbitrar um jogo nosso, porque é sempre a mesma coisa quando o temos Lee Mason. Não sabe controlar o jogo, os jogadores de ambas as equipas estão sempre protestar. Já com os outros árbitros o jogo é mais fluído, há diálogo. Ele simplesmente não está pronto para isto", concluiu.