Nuno Espírito Santo: «Não conseguimos aguentar e fomos castigados»

Nuno Espírito Santo lamentou a goleada sofrida pelo Wolverhampton frente ao Manchester City. O técnico português sublinhou a boa reação da equipa na segunda parte até conseguir o empate, mas admitiu que depois disso não houve capacidade para travar os citizens.





"Na primeira parte estávamos organizados mas não lutámos, havia muita posse de bola do City. Na segunda pressionámos mais, subimos as linhas e conseguimos ameaçar durante algum tempo. Os rapazes estiveram sólidos e compactos. Depois não conseguimos aguentar e fomos castigados. Sentimos que estávamos a ser superiores, mas depois do empate não fomos capazes de parar o ímpeto de um adversário muito bom", começou por analisar, em declarações à BBC.O técnico dos Wolves deixou depois grandes elogios ao adversário. "A tarefa complica-se quando o City está em vantagem. Não há planos perfeitos e o deles superiorizou-se ao nosso. Temos de analisar o jogo, porque cometemos alguns erros sob pressão do City e eles, como são muito perigosos, vão castigar-te. O City é uma equipa muito talentosa, com jogadores fantásticos e um treinador fantástico. Todos os outros que vêm aqui sentem dificuldades porque eles são mesmo uma boa equipa", justificou Nuno Espírito Santo.