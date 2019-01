Nuno Espírito Santo: «Não devemos mudar o nosso rumo»

A 'armada portuguesa' do Wolverhampton tem sido uma das boas surpresas da Primeira Liga Inglesa e na próxima segunda-feira tem mais um (duro) teste à sua solidez. Depois de ter eliminado o Liverpool da Taça de Inglaterra, o Wolves fecha a 22ª jornada do campeonato com uma visita ao terreno do campeão Manchester City. Nuno Espirito Santo sublinha que a equipa está "preparada" e que não deve "mudar o rumo" que a tem levado a adquirir bons resultados."Eu conheço a realidade do jogo, a realidade do futebol. Tem de se estar preparado para tudo, a consistência é muito difícil de alcançar durante a temporada. Eles são uma equipa muito boa, uma das melhores do mundo... não há dúvida que vão continuar a ser tão bons como é costume. O importante não é quem é o adversário, mas sim o que se quer colocar em campo, a ideia que se quer desenvolver, como se quer crescer... essa é a nossa filosofia. Queremos crescer e competir, não devemos mudar o nosso rumo", vincou o técnico português de 44 anos.Nuno Espírito Santo abordou ainda o mercado de transferências e enalteceu que está "feliz" e que "não é fácil" reforçar o atual plantel.