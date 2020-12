Nuno Espírito Santo não pede desculpa por críticas a árbitro

Alvo de um processo disciplinar por parte da federação inglesa, depois de ter dito que o árbitro Lee Mason não tinha “qualidade para a Premier League”, Nuno Espírito Santo não se penitencia pelas críticas, proferidas após a derrota frente ao Burnley. “Posso pedir desculpa pelo timing dos meus comentários, porque por vezes podem surgir más interpretações. Mas não pedirei desculpa pelas minhas palavras e pensamentos”, vincou o técnico do Wolves à Sky Sports, e sublinhou que, ao longo da carreira de treinador, nunca questionou a integridade de qualquer árbitro. “O que disse foi sobre a capacidade do árbitro.”

Nuno, que no domingo recebe o Tottenham, espera que os árbitros “melhorem”. “Queremos estar na melhor competição, com os melhores treinadores, com os melhores jogadores e com os melhores árbitros”, realçou.