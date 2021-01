Nuno Espírito Santo quer ir longe na Taça de Inglaterra

Na última época, o Wolverhampton caiu da Taça logo na primeira eliminatória (derrota com o United), mas agora Nuno Espírito Santo acredita que pode repetir a proeza de 2018/19, em que chegou às meias-finais. “Temos boas memórias dessa época. Queremos seguir em frente e fazer uma boa campanha”, assinalou o técnico, na véspera do jogo com o Crystal Palace. Sobre Jiménez, o português mostrou-se convicto de que o avançado mexicano ainda vai ajudar a equipa. “Não é uma questão de esperança, temos a certeza de que vai voltar no momento certo.” O plantel ganhou dois reforços, com os regressos de Cutrone e de Gibbs-White, que estavam cedidos à Fiorentina e ao Swansea, respetivamente. “Dão mais competitividade ao grupo”, vincou Nuno.