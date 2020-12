Nuno Espírito Santo radiante com triunfo sobre o Chelsea: «Os jogadores acreditaram sempre»

Nuno Espírito Santo estava radiante no final do triunfo do Wolverhampton sobre o Chelsea por 2-1. O treinador português sublinhou a reação dos seus jogadores.





"Reagimos bem. Acho que estivemos sempre na disputa pelo jogo. Fomos bem organizados e jogámos muito bem na segunda parte. Na primeira, acho que o jogo foi muito equilibrado. O Chelsea teve mais bola, mas nós estivemos organizados. Não começámos bem a segunda parte, sofremos o golo, mas os rapazes acreditaram sempre e foram competitivos. Há três dias ficámos muito desiludidos contra o Aston Villa e agora isto. O futebol é até ao último minuto. Pode acontecer a qualquer equipa", explicou o técnico.