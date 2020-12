Nuno Espírito Santo sobre Jiménez: «Temos notícias positivas mas sabemos a gravidade da situação»

O treinador português Nuno Espírito Santo manifestou-se esta sexta-feira otimista quanto à recuperação de Raúl Jiménez, sem, contudo, apontar prazos para a sua utilização pelo Wolverhampton.

"Ele está a recuperar bem e temos notícias positivas sobre a situação. É positivo, mas sabemos da gravidade da situação. Ainda está em observação e em breve estará em casa", serenou o técnico do Wolves.

O antigo avançado do Benfica sofreu no domingo uma fratura craniana na sequência de um violento choque de cabeça com o também ex-benfiquista David Luiz, no triunfo do Wolverhampton, por 2-1, em casa do Arsenal, com golos dos portugueses Pedro Neto e Podence.

Jiménez, de 29 anos, está internado num hospital de Londres, onde aguarda alta para voltar para casa, para iniciar a reabilitação.

"Deixemo-lo descansar e veremos", disse Nuno Espírito Santo, quando questionado sobre prazos de recuperação.

O técnico luso assumiu que o grupo está "triste e preocupado" pelo companheiro de balneário que todos "amam".

"Ele é a nossa família, mas com o passar dos dias as coisas vão aos poucos voltando ao normal", completou o líder da equipa que partilha o quinto lugar da Premier League com o West Ham e o Southampton, com 17 pontos, a quatro do Tottenham de José Mourinho e do Liverpool de Diogo Jota, que lideram.





