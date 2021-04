Nuno Espírito Santo "triste" com descida do Sheffield: «Tenho a certeza que darão a volta»

O Wolverhampton venceu este sábado em casa o Sheffield United, por 1-0, e confirmou a descida da equipa orientada por Paul Heckingbottom para o Championship - segundo escalão inglês de futebol.





Em declarações no final da partida, Nuno Espírito Santo mostrou-se profundamente "triste" com o futuro da equipa de Sheffield."Começámos juntos no Championship. Chris Wilder conseguiu a promoção e a primeira temporada na Premier League foi fantástica com os mesmos jogadores. Agora quem treina a equipa é Paul Heckingbottom. Tenho uma grande admiração pelo Sheffield. Existe imenso carácter naquele grupo de jogadores. Estou triste, mas tenho a certeza de que darão a volta por cima", começou por dizer o técnico luso, em declarações citadas pela 'BBC'."Não foi um bom jogo. Estivemos sólidos, compactos e tivemos algumas oportunidades. Começámos bem a segunda parte e marcamos o golo, mas depois baixamos muito de rendimento. Permitimos ao Sheffield United controlar o jogo e nós precisávamos de ter feito muito melhor nos nossos contra-ataques. Há coisas que precisamos de melhorar daqui para a frente. A segunda parte foi muito melhor, a agressividade esteve presente.""Tivemos de tomar algumas decisões com base no plantel e nos jogadores. Não é tanto sobre o esquema tático que utilizamos, mas mais da forma como encaramos o jogo e a ideia que queremos construir. Conseguimos um bom resultado hoje. Não foi uma exibição boa, mas esperemos que possamos melhorar.""O Willian trabalha muito para a equipa. Aparece muito entre-linhas. Tem-lhe faltado o golo, mas hoje chegou e estamos contentes. A obrigação de marcar não cabe apenas aos avançados", concluiu.