Nuno Espírito Santo vai tentar sacudir a crise

Oito jogos sem ganhar (3E e 5D) na Premier League. É neste ciclo negativo que Nuno Espírito Santo, treinador do Wolves, quer colocar hoje à noite um ponto final, por ocasião da receção ao Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa. E dá a receita!

“Temos de olhar para os nossos problemas, enfrentá-los. Aperceber-nos daquilo que precisamos de melhorar. Identificar os problemas e conseguir arranjar as melhores formas de os solucionar. Elevar as nossas exibições. Temos que dialogar, partilhar as nossas emoções, transformar as palavras em atos. Necessitamos de estar totalmente comprometidos”, advoga o técnico luso, de 47 anos, acrescentando: “Estamos desapontados e preocupados com os nossos erros defensivos. Temos sido responsáveis por muitos dos golos concedidos.”