Nuno Espírito Santos teme mais baixas no plantel e proibiu os jogadores de irem às compras

O Wolverhampton recebe amanhã o Tottenham de José Mourinho, com a equipa de Nuno Espírito Santo a iniciar um ciclo de três encontros em sete dias. Numa altura em que os casos de Covid-19 têm aumentado por toda a Europa, especialmente no Reino Unido, o treinador português do Wolves quer proteger ao máximo os seus jogadores e evitar assim que as baixas no plantel aumentem significativamente.





"Temos pessoas para ir às compras e aos supermercados por eles. Temos de evitar qualquer tipo de risco porque temos um plantel pequeno e nesta altura já temos problemas físicos com alguns jogadores", afirmou Nuno Espírito Santo, na antevisão à partida com os spurs. De resto, o técnico luso defende que todos os intervenientes da Premier League sejam testados duas vezes por semana, algo que passará a acontecer já a partir de janeiro."Não nos podemos dar ao luxo de perder nenhum jogador. Dizemos diariamente 'não relaxes e preocupa-te em ter mais cuidado'. O nosso pessoal da cozinha prepara tudo aquilo de que necessitamos", acrescentou Nuno Espírito Santo.