O golaço de Sarabia que deu o início à reviravolta do Wolverhampton frente ao Tottenham

O Tottenham somou este sábado a segunda derrota seguida na Premier League, ao permitir os dois golos da reviravolta do Wolverhampton (2-1) nos descontos, no jogo que abriu a 12.ª jornada da prova. Poucos dias após o desaire no dérbi londrino com o Chelsea (4-1), os 'spurs' pareciam bem lançados para retomar o caminho dos triunfos e ascenderem provisoriamente ao primeiro lugar, graças ao golo de Brennan Johnson, logo aos três minutos. Contudo, o Wolverhampton, que contou com os portugueses José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes de início, conseguiu responder quando poucos acreditavam que o conseguisse, muito pela ação do recém-entrado Pablo Sarabia.O ex-jogador do Sporting foi lançado no jogo aos 87 minutos, assinou o empate aos 90'+1 com este golaço e ainda assistiu Mario Lemina para a reviravolta no marcador, aos 90+7.Com a derrota, o Tottenham mantém-se no segundo lugar, com 26 pontos, menos um do que o líder Manchester City (27), que no domingo visita o Chelsea, mas os spurs podem ser ultrapassados na classificação por Liverpool e Arsenal, terceiro e quarto, respetivamente, ambos com 24 e que ainda vão jogar nesta ronda.