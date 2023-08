Oficial: Julen Lopetegui deixa comando técnico do Wolverhampton

Não há mais volta a dar. Julen Lopetegui está de saída do Wolverhampton. A saída do treinador espanhol foi esta terça-feira oficializada através de um comunicado publicado pelo clube inglês, que dá conta do ponto final na ligação entre as duas partes que durava há 9 meses.

"O clube e Julen Lopetegui chegaram a um acordo mútuo, concluindo assim o seu trabalho de 9 meses como treinador da equipa principal", pode ler-se na curta mensagem divulgada pelos 'lobos' nas redes sociais.

Julen Lopetegui sucedeu a Bruno Lage no comando técnico da equipa. Durante o período em que esteve à frente do Wolverhampton - percurso que se iniciou a 14 de novembro e que terminou de forma oficial esta terç-feira -, o antigo treinador do FC Porto somou um total de 10 vitórias em 27 jogos, conseguindo manter a equipa na Premier League depois de uma temporada atribulada.