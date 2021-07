Oficial: Trincão emprestado pelo Barcelona ao Wolverhampton

Francisco Trincão é reforço do Wolverhampton, clube que vai ser treinado por Bruno Lage, para a próxima época. O emblema inglês dá conta, em comunicado, de que o extremo chega por empréstimo do Barcelona, com opção de compra não obrigatória no final da época.





Trincão fez a formação no Sp. Braga, tendo chegado à equipa principal dos minhotos a meio da época 2018/19, antes de se transferir para o Barcelona na temporada passada. Nos blaugrana realizou 42 jogos e apontou três golos.Scott Sellars, diretor técnico dos Wolves, já falou sobre o internacional português, de 21 anos, tendo revelado que o emblema inglês já o seguia há alguns meses e destacado ainda as qualidades do extremo com bola."É um jogador muito empolgante. É uma zona [do terreno] que gostaríamos de ter mais competição, em termos de jogadores. Acho que os adeptos vão gostar de vê-lo jogar, conduz bem a bola e tem muita criatividade. Observámo-lo muito, especialmente nos últimos meses, está no nosso radar há algum tempo. Trincão tem muita qualidade - assinar pelo Barcelona vindo de Braga mostra o potencial que ele tem. Tem 21 anos e já disputou muitos jogos na La Liga, achamos que está pronto para a Premier League", começou por dizer aos meios do emblema inglês."Trincão é um jogador que ultrapassa os adversários e muda muito de direção quando tem a bola. Tem muita velocidade ao longo de dois ou três metros, para mudar de direção e se afastar dos adversários, pode marcar e criar e é um jogador empolgante. É um jogador com experiência, um bom pedigree em termos de clubes e jogos internacionais, por isso é certamente um jogador que vai trazer qualidade ao plantel", vincou, antes de destacar o contingente português no Wolverhampton, composto por Rui Patrício, Rúben Vinagre, Nelson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva - ainda Bruno Lage a orientar a equipa -, ao qual se junta agora Trincão."Temos um grande contingente português, eles cuidam bem uns dos outros, mas também estão integrados com o grupo. São muito trabalhadores, com uma boa mentalidade, por isso tenho a certeza que ele se integrará bem e rapidamente. Ainda conta com a formação portuguesa do treinador, que o conhece e fala muito bem dele, por isso é um jogador que estamos muito entusiasmados por trazer para o clube", concluiu Sellars.