E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pablo Sarabia, extremo do PSG, vai assinar hoje contrato com o Wolverhampton depois de cumprir os indispensáveis testes médicos. O clube inglês paga 5M€ (mais bónus) pelo espanhol de 30 anos. O Wolves prepara-se também para oficializar a contratação de João Gomes, médio do Flamengo.