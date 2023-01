Pablo Sarabia "muito feliz" pela estreia no Wolverhampton

Pablo Sarabia começou a partida no Etihad Stadium no banco de suplentes, tendo sido lançado pelo compatriota Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, no arranque da segunda parte, aos 46 minutos.

Very happy to debut with my new team albeit yesterday's result.

Let's go Wolves! pic.twitter.com/GIg7Uc5oqe — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) January 23, 2023

O internacional espanhol Pablo Sarabia estreou-se no domingo [ontem] pelo Wolverhampton na derrota (0-3) dos lobos diante do Manchester City. Através das redes sociais, o ex-jogador de PSG e Sporting assumiu estar "muito feliz" pelo primeiro jogo ao serviço do novo clube, apesar de o resultado não ter sido o desejado por todos."Muito feliz pela estreia pela minha nova equipa, apesar do resultado de ontem. Vamos, Wolves!", escreveu.