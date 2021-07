Pedro Neto apresenta Trincão aos adeptos do Wolves: «É entusiasmante e vai ajudar-nos muito»

Francisco Trincão é o mais recente reforço da alcateia portuguesa do Wolverhampton e reencontra Pedro Neto no Molineux, depois de terem jogado juntos no Vianense e no Sp. Braga, bem como na Seleção Nacional.





Em declarações ao canal de televisão do clube inglês, Pedro Neto recordou o percurso de ambos e explicou aos adeptos do Wolves aquilo que Trincão pode dar ao jogo da equipa agora orientada por Bruno Lage."Conheci o Trincão no Vianense, na nossa cidade-natal [Viana do Castelo]. Somos amigos há muito tempo. Também joguei com ele no Sp. Braga. Temos estado juntos há muito tempo. É muito meu amigo e espero estar com ele em breve. Foi uma boa contratação e vai ajudar-nos muito com a qualidade que tem", começou por referir, Pedro Neto."Estou muito entusiasmado. Primeiro, porque somos muito amigos e gosto de jogar com ele. Costumávamos jogar juntos na Seleção Nacional, portanto estou ansioso por vê-lo jogar. É muito boa pessoa e muito bom jogador. Tem uma boa mentalidade, tem uma visão de jogo muito boa, é muito forte no um contra um. É um jogador entusiasmante de ver, portanto, estou ansioso por vê-lo entre nós", acrescentou.