Pedro Neto concentrado na recuperação após operação que "correu bem"

O extremo do Wolverhampton Pedro Neto assumiu-se concentrado na recuperação, após ter sido operado a um dos joelhos, o que vai afastá-lo da competição o resto da temporada, Euro'2020 incluído.

"A operação correu bem. Já estou focado na minha recuperação", escreveu o internacional português, na sua página oficial no Instagram.

A publicação de Pedro Neto A publicação de Pedro Neto

Na segunda-feira, o Wolverhampton, 12.º classificado da Liga inglesa, treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo, confirmou a ausência de Pedro Neto, de 21 anos, nas derradeiras oito jornadas da competição.

"Pedro Neto sofreu uma lesão significativa numa rótula no decorrer do jogo com o Fulham e, após ser observado por um especialista em Londres, foi indicada a cirurgia, que está agendada para o final desta semana. Infelizmente, está previsto que apenas volte a jogar na próxima temporada", informou o clube, no sítio site oficial na Internet.

O jovem jogador, que cumpre a segunda temporada na equipa inglesa, vai ficar de fora das opções do selecionador Fernando Santos para a fase final do Euro2020, que se inicia em 11 de junho, três semanas após o final do campeonato inglês, cuja última jornada está agendada para 23 de maio.

Pedro Neto tem integrado as convocatórias da seleção principal desde novembro do ano passado, contabilizando um golo em três internacionalizações 'AA', a última das quais em março, no triunfo sobre o Luxemburgo (3-1), no qual foi um dos principais destaques da equipa das 'quinas', com duas assistências, para os golos de Diogo Jota e Palhinha.

Na sexta-feira, Pedro Neto lesionou-se no decorrer da primeira parte do encontro com o Fulham, tendo sido substituído pelo compatriota João Moutinho aos 32 minutos. Os 'wolves' venceram a partida da 31.ª jornada da Liga inglesa por 1-0, com um golo de Adama Traoré, aos 90+2 minutos.