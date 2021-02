Pedro Neto e o golo de Rúben Neves: «Fiquei surpreendido, mas o cruzamento foi melhor»

Rúben Neves estreou-se este sábado a marcar de cabeça pelo Wolverhampton, frente ao Newcastle, após um cruzamento de Pedro Neto.





Em declarações no final do encontro, o extremo português elogiou o momento do companheiro de equipa e, em tom de brincadeira, sublinhou a qualidade da sua assistência.

"Fiquei surpreendido. O Rúben está sempre a dizer para cruzar para ele e estou muito feliz por ele. O golo dele foi muito bom, mas o cruzamento foi melhor", atirou Pedro Neto.

Já Rúben Neves destacou a sua subida no terreno, posicionamento que o deixa mais perto dos golos. "Quero sempre ajudar a equipa, com tudo o que possa. Tenho subido um pouco mais nos últimos jogos e hoje marquei, ajudei a equipa a conseguir o empate", sublinhou.