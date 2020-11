Pedro Neto fecha 'top 20' dos jovens mais valiosos

O português Pedro Neto, avançado do Wolverhampton, fecha o 'top 20' dos jogadores mais valiosos nascidos depois de 2000, num estudo do Observatório do Futebol divulgado esta segunda-feira, que tem o defesa canadiano Alphonso Davies no topo da lista.

Segundo o algoritmo utilizado pelo Observatório do Futebol, os direitos desportivos de Pedro Neto estão avaliados em 34,3 milhões de euros (ME), ainda assim um valor muito distante dos 180,4 ME que 'vale' o jogador do Bayern Munique.

Imediatamente a seguir a Davies, mas a distância considerável, estão o avançado inglês Jadon Sancho (Borussia Dortmund) e o avançado espanhol Ansu Fati (Barcelona), natural da Guiné-Bissau, avaliados em 125,6 e 122,7 ME, respetivamente.

Substancialmente menos valiosos para o Observatório do Futebol são os restantes três portugueses que a lista de 100 futebolistas nascidos após 2000: os defesas Tomás Tavares (14,1 ME), emprestado pelo Benfica ao Alavés, e Tiago Djaló (6,8 ME), do Lille, e o médio Vitinha (6,3 ME), do Wolverhampton.

A lista do observatório foi efetuada com base nas cinco principais ligas de futebol na Europa: Espanha, Itália, França, Alemanha e Inglaterra.