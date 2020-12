Pedro Neto foi o herói da vitória do Wolverhampton sobre o Chelsea por 2-1. Já depois do compatriota Podence ter empatado o jogo, o português completou a reviravolta aos 90+5’ e lançou a euforia dos Wolves.





"Estamos muito felizes. Viemos aqui com alegria. Queríamos muito ganhar e trabalhámos arduamente para isso. Acho que merecemos a vitória. Foi um jogo muito difícil. Já sabíamos que o Chelsea é uma grande equipa, mas dissemos no balneário que, mesmo que o jogo não começasse por correr tão bem, nós reagiríamos juntos. E acho que toda a equipa esteve muito bem. Trabalhámos muito e estamos muito felizes", congratulou o avançado no final da partida.