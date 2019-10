Pedro Neto lembra recorde 'roubado' a Ronaldo

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo entra hoje em campo frente ao Besiktas, em encontro da Liga Europa. Na formação inglesa está um português (estão muitas na verdade mas vamos focar-nos neste) chamado Pedro Neto e que em entrevista ao The Sun brilhou forte ao recordar um recorde que conseguiu ‘roubar’ a Cristiano Ronaldo.

"Marquei o primeiro golo pelo Sp. Braga na minha estreia como profissional, num jogo contra o Nacional, nove minutos depois de ter saltado do banco. Foi fantástico, porque o Sp. Braga foi um clube que me ajudou muito. Por isso conseguir golo na estreia foi fenomenal", revelou à publicação inglesa.

"Mas não me limitei a ser o mais jovem marcador da história do Sp. Braga. Também bati o recorde português, que era do Cristiano Ronaldo. Foi um sentimento muito positivo, porque se trata de um jogador famoso e de um recorde com 15 anos", explicou depois, relembrando o dia em que faturou com apenas 17 anos e 67 dias, 185 dias a menos do que o capitão da Seleção Nacional.