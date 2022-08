Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Neto 'pendurou' os patins contra a vontade do pai: «Obriguei-o a terminar aquela época» Foi o avô, João Lomba, quem levou o atual extremo do Wolves - cobiçado pelo Arsenal - aos treinos de captação do Vianense





• Foto: EPA