Pedro Neto renova contrato com o Wolverhampton

Pedro Neto renovou contrato com o Wolverhampton por mais duas temporadas. O novo vínculo é agora válido até 2027, anunciou esta quarta-feira o clube inglês.A cumprir a terceira temporada nos Wolves, Neto, que tinha contrato até 2025, regressou em fevereiro aos relvados depois de ter estado afastado durante 10 meses devido a grave lesão num joelho."Estou muito feliz. Sinto-me em casa e queria continuar aqui. Quero trabalhar muito para conquistar títulos com este clube, porque temos potencial para fazer esse tipo de coisas. Estamos a trabalhar cada vez melhor e acredito que vamos ganhar títulos", disse Neto, em declarações divulgadas pelos Wolves.No seu sítio oficial, o Wolverhampton lembrou que o extremo português foi eleito o melhor jogador do clube na temporada 2020/21 e destacou o "profissionalismo e dedicação" de Neto durante a recuperação da sua lesão.Formado no Sporting de Braga, Pedro Neto passou três temporadas pela Lazio antes de rumar ao futebol inglês e aos Wolves, em 2019/20. O extremo tem três jogos e um golo pela seleção nacional.No emblema inglês, Neto é treinado por Bruno Lage e tem como colegas de equipa os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Fábio Silva, Trincão e Chiquinho.