Pedro Neto só deverá regressar aos relvados em fevereiro, dizem britânicos

Péssimas notícias para o Wolverhampton de Bruno Lage. De acordo com o 'The Athletic', Pedro Neto, extremo português que se encontra a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um joelho, regrediu na sua recuperação e vê a data do seu regresso aos relvados agora apontada apenas para fevereiro.

Recorde-se que o extremo luso, de 21 anos, lesionou-se em abril, num encontro frente ao Fulham, a oito jornadas do final da Premier League 2020/21, lesão que o afastou também a convocatória da Seleção Nacional para o Euro'2020, numa altura em que começava a ter uma presença mais assídua entre os eleitos de Fernando Santos.