Pedro Neto volta a ficar fora das opções do Wolverhampton por lesão

O futebolista português Pedro Neto, do Wolverhampton, vai falhar o jogo de sexta-feira com o Leeds devido a uma pequena lesão no pé, dois meses depois de ter regressado à competição, anunciou esta sexta-feira o treinador Bruno Lage.

De acordo com o técnico português, o problema físico de Pedro Neto, que regressou à competição em fevereiro após longa ausência devido a problemas num joelho, não é muito sério e o avançado poderá regressar à competição em 2 de abril, após a pausa para compromissos das seleções.

O avançado internacional português, de 22 anos, ficou fora do jogo de domingo com o Everton (1-0) devido ao problema no pé, depois de ter regressado à competição em 20 de fevereiro, na vitória por 2-1 sobre o Leicester, na qual alinhou 10 minutos.

Desde então, o jogador, que esteve parado 10 meses devido a uma grave lesão num joelho, nunca foi titular, mas tem sido utilizado pelo técnico Bruno Lage.

Na semana passada, Pedro Neto, formado no Sporting de Braga, renovou contrato com o Wolverhampton por mais dois anos, até junho de 2027.

No Wolverhampton, Neto, que chegou a Inglaterra depois de uma passagem pelos italianos da Lazio, tem como colegas de equipa os compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence, Fábio Silva, Trincão e Chiquinho.