Podence: «Lopetegui foi uma contratação muito boa para nós»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Daniel Podence foi a principal figura no triunfo do Wolverhampton (1-0) sobre o West Ham e no final da partida sublinhou a importância dos três pontos para todo o grupo de trabalho. "Foi um momento muito especial. Temos trabalhado tanto para termos este tipo de vitórias na nossa casa. Tem sido muito bom nos treinos pela forma como o míster trabalha. Conseguimos uma vitória fantástica diante dos nossos adeptos", começou por dizer o avançado luso, em declarações à 'BBC Sport'.





"As nossas segundas partes não têm sido muito boas porque não atravessamos o melhor momento. Temos estado a melhorar mas ainda temos muito por alcançar. Foi um bom golo, que deu-nos força e esperança para a segunda parte. Eu vi a bola e apenas rematei com tudo o que tinha para tentar fazer o golo."

Chegada de Lopetegui à equipa

"Foi uma contratação muito boa para nós porque dá-nos muito trabalho de força, especialmente com bola. Podem ver que desde o jogo contra o Aston Villa para cá que sempre que temos a bola estamos mais calmos e procuramos jogar com critério. O mais importante é defendermos com tudo quando não temos a posse de bola e pressionarmos juntos."



Saída da zona de despromoção

"Queríamos isto há já vários meses. Agora estamos fora mas ainda estamos perto e, por isso, temos de continuar alertas. Ainda temos muito que fazer e espero que consigamos continuar na Premier League", terminou.