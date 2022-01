Podence quer repetir sucessos no Sporting e Moreirense: «Sei o que é preciso e sonho fazê-lo aqui»

Figura na vitória do fim de semana do Wolverhampton diante do Sheffield United , que colocou a equipa de Bruno Lage na 4.ª ronda da Taça de Inglaterra, Daniel Podence assumiu o desejo do Wolves em conseguir conquistar uma competição esta época e lembrou os sucessos que teve em Portugal neste tipo de provas, ao serviço de Sporting e Moreirense."É um sonho jogar numa competição deste tipo, porque sabemos que é muito difícil chegar ao top-3 ou top-4 da Liga. Mas nestas competições, como a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, podemos sonhar com a vitória, porque todos os jogos são finais. Em Portugal ganhei duas ou três pelo Sporting e Moreirense, sei o que é preciso e sonho fazê-lo aqui", assumiu o extremo, que pelos leões venceu a Taça de Portugal em 2014/15 e a Taça da Liga em 2017/18 - um ano antes tinha ganho a mesma prova, pelo Moreirense."Foi um grande jogo para mim, mas também para a equipa. Preparámos bem, foi contra uma equipa do Championship mas é uma equipa difícil de bater. Já os conhecíamos de há dois anos, são duros. Defenderam bem, atacaram com todos, tivemos dificuldades, mas encontrámos o caminho para marcar o primeiro golo e gerimos bem o jogo. Depois marcámos o segundo e o terceiro", analisou o extremo, que na mesma conversa assumiu ser especial fazer parte de jogos da Taça. Ainda assim, a sua vontade é sempre dar tudo, seja a "marcar ou a assistir em todos os jogos".