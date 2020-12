Podence: «Sempre esperei pelo Pai Natal, desta vez não vou conseguir»

Daniel Podence que se mudou recentemente para o Wolverhampton falou de como será o seu primeiro Natal em Inglaterra, em entrevista ao site da equipa inglesa.





"Vai ser muito diferente porque ao longo da minha carreira os campeonatos sempre pararam nesta época do ano. Aqui não vai ser assim. Para mim vai ser um dia normal, como todos os outros, porque vamos jogar dois dias depois e não vou poder comer como antes", confessou o jogador português."Não vou poder ir para a cama depois das 23 horas e sempre esperei pelo Pai Natal, desta vez não vou conseguir. Nas outras noites de Natal, eu ia para a cama às duas ou três da manhã."No entanto, o avançado confessou viver bem com isso e sublinhou: "Jogar o Boxing Day, jogos no dia 26 de dezembro, é especial para qualquer jogador, porque é um momento importante para a Premier League".Contratado em janeiro, o antigo jogador do Sporting, de 24 anos deixou o Olympiacos e assinou pelos Wolves por quatro épocas e meia.