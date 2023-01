Pormenor na camisola de Nélson Semedo no jogo contra o Aston Villa dá que falar em Inglaterra

O novo símbolo do Wolves é de pernas para o ar? #PremierELEVEN pic.twitter.com/jQ2Dxz2MUO — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 5, 2023

Nélson Semedo tem sido um dos nomes mais falados nas redes sociais entre os adeptos do Wolverhampton desde o duelo de ontem [quarta-feira] diante do Aston Villa (1-1), para a 19.ª jornada da Premier League. Tudo porque a camisola que o lateral internacional português usou durante a segunda parte da partida tinha um pormenor que saltou à vista durante a transmissão televisiva do encontro.Os adeptos mais atentos repararam que o defesa luso trocou de camisola durante o intervalo por causa do símbolo do clube, que estava virado ao contrário, como pode ver pelas imagens abaixo: