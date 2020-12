Raúl Jiménez continua a “progredir”

Na antevisão do jogo de hoje com o Chelsea, Nuno Espírito Santo destacou a evolução de Raúl Jiménez, a recuperar de uma fratura no crânio. “Está a melhorar. Esteve aqui outra vez. Tomou o pequeno-almoço connosco. Deu uma volta ao relvado. Está a progredir. Felizmente está bem. Causa sempre uma grande perturbação quando se perde um jogador, principalmente o Raúl e da forma como aconteceu, que foi traumática para todos. Temos de superar isso. O Raúl vai ficar bem e vai voltar a ser o mesmo jogador que era”, vincou o técnico do Wolverhampton, confiante de que Fábio Silva conseguirá substituir o mexicano. “Já temos um bom jogador nas mãos, um rapaz muito jovem mas cheio de talento e vamos melhorá-lo com certeza.”