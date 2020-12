Raúl Jiménez fez "um excelente progresso": mexicano à espera de ter alta

Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, tem feito "excelentes progressos" e poderá deixar o hospital já na próxima semana, informou o médico do Wolverhampton, Matt Perry. O internacional mexicano operado a uma fratura no crânio depois do choque com David Luiz, sofrido no jogo de domingo frente ao Arsenal.





"Raul has been recovering well in hospital and should be ready to leave early next week to rest at home with his family."



An update on the early stages of Raul's recovery from club doctor, Matt Perry. — Wolves (@Wolves) December 2, 2020

"Estamos muito satisfeitos com os relatórios do seu especialista, fez um excelente progresso. Deve estar pronto para deixar o hospital no início da próxima semana", referiu citado no site do Wolves.Em relação ao tempo de recuperação, Perry preferiu não avançar com prognósticos. "Como médico, não vou divulgar mais detalhes sobre a sua lesão, cirurgia, nem fornecer relatórios diários da sua recuperação. Qualquer lesão desta natureza é complexa e os prazos são incertos, mas é seguro dizer que as necessidades mais imediatas do Raúl são simples: espaço, descanso e paz", adiantou."O Raúl está extremamente grato por todas as mensagens de força que continua a receber, que certamente o ajudarão na sua recuperação", concluiu o médico do clube.