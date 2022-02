Raúl Jiménez recorda fratura do crânio: «Os médicos disseram-me que era um milagre estar aqui»

Raúl Jiménez voltou aos relvados há alguns meses, após o violento choque com David Luiz em novembro de 2020 que lhe causou uma grave fratura no crânio, e tem estado em destaque pelo Wolverhampton. O avançado mexiano apontou dois golos nos últimos três jogos da equipa de Bruno Lage na Premier League, que está agora a seis pontos do último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões, ocupado pelo Manchester United que tem, ainda assim, mais dois jogos disputados.Após o incidente, a carreira de Jiménez esteve em risco. "Os médicos disseram-me que era um milagre eu ainda estar aqui, mas sinto-me como um jogador de futebol novamente", contou, em declarações ao site oficial do Wolverhampton, o avançado que regressou aos relvados nove meses depois, mas levou consigo uma fita protetora à volta da cabeça."Se dependesse de mim, eu não a usaria. Sinto-me bem o suficiente para jogar sem a fita, mas os médicos disseram-me que era para prevenção e deveríamos seguir a mesma linha", explicou.E acrescentou: "Demorei nove meses para voltar a jogar e 11 para marcar novamente. É fantástico. Trabalhei muito para chegar até aqui."O antigo jogador do Benfica revelou ainda que, apesar das dificuldades sentidas em alguns momentos para marcar golos, a equipa manteve sempre a confiança."Tivemos problemas nesta temporada para marcar golos, mas mantivemos sempre a confiança. Estamos num bom momento e sonhamos alto para continuar a melhorar e terminar o melhor possível[ na tabela]", frisou.