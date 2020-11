Raúl Jiménez revela ter recebido propostas de Juventus e Manchester United

Raúl Jiménez revelou, esta sexta-feira, em entrevista à 'TUDN', que recebeu contactos e propostas por parte da Juventus e do Manchester United, clubes que a imprensa internacional vinha associando como possíveis destinos do avançado do Wolverhampton no arranque desta nova temporada.

"Um dia acordei e a Juventus queria-me, noutro era o Manchester United e tudo o que eu sei é que chegaram a ser feitas propostas. Mas nunca se chegou a nenhum acordo ou algo parecido. Estou muito feliz no Wolverhampton", revelou o internacional mexicano, afirmando que quando a transferência chegar, e se chegar, terá de ser benéfica para as três partes envolvidas.

"Nunca é errado permanecer num lugar onde estás bem, mas eles sabem que eu não estou satisfeito [com o seu desempenho individual], que estou sempre à procura de mais. Se [uma transferência] acontecer em algum momento, terá de ser algo que seja positivo para mim, para o Wolves para o clube para onde eu for", concluiu.