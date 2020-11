Rob Holding atira-se a Traoré: «Ele é como uma casa de tijolos, como é que cai assim? Não me fod...»

O encontro entre Wolverhampton e Arsenal ficou marcado por momentos de pânico na área do Wolves, depois de um violento choque entre Raúl Jiménez e David Luiz que fez o avançado mexicano perder os sentidos (encontra-se estável no hospital), mas a história do jogo faz-se também pelo desempenho de Adama Traoré. O internacional espanhol esteve em evidência na vitória, fazendo a vida difícil aos defesas do Arsenal. Que o diga Rob Holding.





“He’s built like a brick shithouse, how’s he gone down like that?!”



Arsenal’s Rob Holding on Adama Traore



pic.twitter.com/jEcljemLAz — THE KIT MAN (@kitman_the) November 30, 2020

Graças ao silêncio no Emirates com as bancadas vazias, as câmaras captaram as palavras do central do Arsenal furioso com Traoré. Depois de o árbitro ter apitado uma falta a favor do Wolves por uma queda do jogador da equipa de Nuno Espírito Santo, Holding não se conteve e soltou um sonoro "Ele é como o raio de uma casa de tijolos, como é que ele cai assim? Não me fod...", disse, atirando depois a bola com violência ao chão o que lhe valeu uma admoestação do árbitro.Recorde-se que, pela primeira vez desde 1979, o Wolverhampton conseguiu vencer em casa do Arsenal , tudo graças a dois golos portugueses, de Pedro Neto (27') e Daniel Podence (42'). Pelo meio Gabriel ainda marcou os gunners.