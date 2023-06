Roberto Martínez confirma Rúben Neves na Arábia Saudita: «É uma oportunidade incrível...»

Roberto Martínez confirmou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Islândia, a transferência de Rúben Neves para o futebol saudita e assumiu que esta mudança é "uma oportunidade incrível" para o médio que até agora atuava no Wolverhampton."Gosto de olhar para a minha experiência como treinador e tem sido uma questão muito individual porque há jogadores que caíram muito no seu desempenho. No caso de Rúben Neves, é uma oportunidade incrível de várias formas para ele. Desde que o Cristiano foi para lá que o futebol saudita se tornou num mercado muito diferente. Será importante o facto de como ele poderá manter-se em forma, assumindo um papel diferente do que assumia no Wolverhampton e numa equipa da Premier League. Estamos entusiasmados por ele. É um jogador muito maduro. Será um novo desafio para a carreira dele", disse.