Romain Saïss: «Fomos compactos e quando não estivemos apareceu o José Sá» Defesa do Wolverhampton elogiou exibição do guarda-redes português no nulo com o Norwich





• Foto: Action Images