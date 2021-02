Rúben Neves assistiu ao nascimento do filho por videochamada

Rúben Neves, médio do Wolverhampton, assistiu ao nascimento do filho Mateo através do telemóvel. Através de uma publicação nas redes sociais, o internacional português partilhou a primeira foto do seu terceiro filho, juntamente com uma da sua mulher e explicou a razão pela qual não pôde estar presente no nascimento do bebé.

"Sim, vi no meu telemóvel, no autocarro quando estávamos a regressar do Crystal Palace. Não é fácil, para ser honesto, é muito difícil não estar lá. É um momento incrível para a minha família, claro que queria estar lá, mas é este o mundo em que estamos neste momento e temos de nos habituar. Temos de fazer todos os possíveis para resolver as coisas porque estamos perante um grande problema", começou por confessar o médio luso.

"A minha esposa foi para Portugal porque a médica dela é de lá, ela teve problemas com o nosso primeiro filho, portanto quisemos que fosse a mesma médica. Foi por isso que tomamos a decisão do bebé nascer em Portugal. Nessa altura eu pensei que poderia ir, mas infelizmente as coisas correram mal. Precisei de ficar aqui, porque se fosse, teria de ficar dois ou três jogos de fora quando voltasse. É o meu trabalho, preferi ficar aqui", explicou em declarações aos meios de comunicação dos Lobos.