Rúben Neves contesta festejos do Arsenal: «Parece que ganharam o campeonato»

Rúben Neves viu o Arsenal vencer na casa do Wolverhampton, mesmo reduzido a 10 elementos, e no fim do encontro não ficou contente por ver os gunners ficarem eufóricos com os três pontos."Vimos a forma como eles celebraram a vitória e isso demonstra o nível em que estamos. Não vi o Arsenal a celebrar assim nos últimos 10 anos. Parece que ganharam o campeonato", frisou o médio português dos lobos à BBC.