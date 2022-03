Rúben Neves deverá desfalcar Wolverhampton até maio

O futebolista internacional português Rúben Neves viu confirmada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e vai estar afastado dos relvados até maio, informou esta quarta-feira o Wolverhampton.

"Viajou para Portugal com elementos da equipa técnica dos Wolves, para ver um especialista do joelho, confirmando a lesão. Ficará em Portugal com o fisioterapeuta do Wolves, antes de retomar a reabilitação em Compton Park. Esperamos que o Rúben esteja apto em maio", especificou o clube.

Rúben Neves tinha sido convocado pelo selecionador Fernando Santos para os 'play-offs' de apuramento para o Mundial2022, mas foi substituído por Vítor Ferreira, do FC Porto, depois de se lesionar no jogo de sexta-feira com o Leeds.

Nos Wolves, equipa treinada por Bruno Lage e que conta com vários portugueses no plantel, Nélson Semedo e Pedro Neto estão, ainda segundo o clube, perto de retomar os treinos, o primeiro depois de uma lesão num tendão, que o obrigou a uma paragem de quatro semanas.

Já Pedro Neto, que vinha de uma longa ausência de nove meses, depois de uma grave lesão no joelho esquerdo, regressou à competição em fevereiro, mas teve pequenas mazelas físicas não relacionadas com a anterior lesão.

"É esperado que regresse em pleno na próxima semana", refere o clube na sua página oficial, lembrando que o avançado português deve ser "monitorizado" em função do longo período em que não competiu.

Os Wolves, oitavos classificados na Liga inglesa, contam no plantel, além de Rúben Neves, Nelson Semedo e Pedro Neto, com José Sá, Toti Gomes, João Moutinho, Daniel Podence, Fábio Silva, Trincão e Chiquinho.