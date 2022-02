Rúben Neves: «Para ser sincero, não merecíamos ganhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Neves reconheceu a justiça no resultado (1-2) do Wolverhampton na deslocação ao terreno do Arsenal, um encontro que os lobos estiveram na frente mas perderam a vantagem já nos últimos minutos.

Em declarações no final da partida, o médio internacional português assumiu que a equipa não merecia ganhar, realçando a competitividade existente na Premier League.

"Não merecíamos ganhar, para ser sincero. Tivemos algumas boas oportunidades, mas não jogamos assim tão bem. Eles obrigaram-nos a descer muito durante quase todo o jogo a partir do 1-0 e nós praticamente defendemos. Quando não tens a bola contra equipas como esta sofres. Temos de gerir melhor a posse de bola contra equipas desta envergadura", afirmou, em declarações citadas pela 'BBC'.

E prosseguiu: "Este era um jogo importante para nós e para os nossos objetivos na Liga mas isto é a Premier League e todos ainda vão perder pontos. Nós apenas queremos ir jogo a jogo. Queremos olhar para nós próprios e fazer sempre melhor."