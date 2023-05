Rúben Neves perto do Barcelona

O Barcelona está muito perto de garantir os serviços de Rúben Neves para as próximas quatro temporadas, num negócio que deverá levar Ansu Fati para o Wolverhampton. A novidade é avançada pelo diário catalão ‘Sport’, que realça que os blaugrana vão recrutar o português sem pagar um cêntimo. Será o Wolves a oferecer 30 M€ pelo jovem extremo espanhol, incluindo Neves no negócio para abater parte do valor. O médio de 26 anos, que chegou a Inglaterra em 2016, despediu-se dos adeptos no final do duelo com o Everton e, segundo o ‘Sport’, já acertou termos com o Barça, restando fechar o acordo entre clubes.