Rúben Neves poderá estar de saída do Wolverhampton para 'ajudar' reestruturação do plantel

Com a saída de Nuno Espírito Santo do Wolverhampton, muita coisa pode mudar no clube inglês. A primeira, parece ser o desejo dos responsáveis do Wolves em fazer uma reestruturação do plantel. Segundo adianta o 'The Athletic', a equipa inglesa pode colocar Rúben Neves no mercado de forma a conseguir financiar algumas mudanças, que passarão pela aposta em jogadores mais jovens.





De acordo com aquele site, a possível chegada de Bruno Lage pode ser uma das principais razões que motivará estas alterações. A aposta do treinador português, ex-Benfica, é muitas vezes em jogadores muito jovens, de forma a evolui-los e torná-los em ativos importantes para os clubes, o que pode levar o Wolverhampton a ter de vender, de forma a poder garantir outros talentos.