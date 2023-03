Rúben Neves: «Quero tentar chegar ao máximo de títulos possíveis até acabar a minha carreira»

Rúben Neves concedeu recentemente uma entrevista à ELEVEN onde assumiu a vontade de voltar a jogar na Liga dos Campeões, apesar de estar "extremamente feliz" no Wolverhampton.



"Sinto-me extremamente feliz aqui, mas como é obvio, se se falar em termos de carreira, gostava de voltar a jogar Champions League, é um dos meus objetivos. E, tentar chegar ao máximo de títulos possíveis até acabar a minha carreira. Isso é um dos objetivos de qualquer jogador, acho eu, poder jogar nas maiores competições do mundo e poder jogar ao mais alto nível", confessou o médio internacional português.







Rúben Neves em entrevista à ELEVEN



Rúben Neves diz manter uma relação de amizade e proximidade com os jogadores portugueses que atuam na Premier League, apesar de Diogo Jota e Ricardo Pereira terem outro destaque.



"Mantenho relação com muitos deles até. Tenho bons amigos a jogar na Premier League. Dois dos melhores amigos que tenho e que o futebol me deu é o Diogo Jota e o Ricardo Pereira, por exemplo, que jogam ambos na Premier League. Tenho uma ligação muito boa com o Rúben Dias e o Bernardo Silva, falo muitas vezes com o Bruno...ou seja, temos todos uma boa ligação também por causa da Seleção, porque estamos muitas vezes juntos e acabamos por criar uma relação próxima", vincou o capitão dos Wolves.