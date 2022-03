Rúben Neves sai lesionado no Wolves-Leeds e deixa Fernando Santos em alerta

Rúben Neves saiu lesionado aos 25 minutos do encontro entre Wolverhampton e Leeds United. O médio-centro saiu após queixas no joelho direito, sendo rendido na partida pelo compatriota Francisco Trincão, que nas primeiras ações no jogo assistiu Jonny para colocar os lobos de Bruno Lage na frente do marcador.Esta lesão coloca em alerta Fernando Santos, que chamou o médio-centro para o possível duplo compromisso da Seleção Nacional no playoff de acesso ao Mundial'2022. Rúben Neves é um dos oito médios que o selecionador nacional chamou para o embate da meia-final do playoff com a Turquia, marcado para dia 24, no Estádio do Dragão, no Porto.